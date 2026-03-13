Экс-глава Росалкогольрегулирования получил огромный срок за хищение

Суд в Москве приговорил бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам лишения свободы заочно, сообщает ТАСС. Приговор вынесен в рамках уголовного дела о хищении более 33 млрд рублей.

Признать Чуяна виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима. Назначенное наказание считать заочным, — говорится в решении суда.

По версии следствия, Чуян и экс-президент ОФК-банка Николай Гордеев с 2013 по 2018 год организовали выдачу 115 невозвратных кредитов. Кроме этого, Гордеев по договорам факторинга и фиктивным соглашениям об уступке прав требования вывел порядка 9,76 млрд рублей из средств банка.

