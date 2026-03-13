Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:06

Экс-глава Росалкогольрегулирования получил огромный срок за хищение

Суд приговорил экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна к 12 годам заочно

Игорь Чуян Игорь Чуян Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Москве приговорил бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам лишения свободы заочно, сообщает ТАСС. Приговор вынесен в рамках уголовного дела о хищении более 33 млрд рублей.

Признать Чуяна виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима. Назначенное наказание считать заочным, — говорится в решении суда.

По версии следствия, Чуян и экс-президент ОФК-банка Николай Гордеев с 2013 по 2018 год организовали выдачу 115 невозвратных кредитов. Кроме этого, Гордеев по договорам факторинга и фиктивным соглашениям об уступке прав требования вывел порядка 9,76 млрд рублей из средств банка.

До этого сообщалось, что полиция предъявила обвинения 13 фигурантам дела о хищении более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи. Деньги похитили, а часть из них позднее попытались легализовать. Расследование этого уголовного дела началось еще в марте 2025 года.

Росалкогольрегулирование
суды
хищения
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае назвали удар по иранской школе преступлением против морали
«Глупости»: депутат об идее запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
Инцидент с массовой гибелью людей в деревне под Пензой дошел до СК
«Самая дальняя цель»: «Ланцет» разнес электроподстанцию ВСУ в щепки
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Один из московских аэропортов пообещали модернизировать
Названа версия отравления семи человек угарным газом в Пензенской области
«Тревожный сигнал»: раскрыто, как молодежь относится к криминальным схемам
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.