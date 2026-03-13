Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 11:14

Трамп заявил о «чести» вести военную операцию против Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает честью возможность вести военную операцию против Ирана. В социальной сети Truth Social он добавил, что были уничтожены Военно-воздушные силы и Военно-морской флот Ирана, а лидеры страны «стерты с лица земли».

Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, а теперь я, как 47-й президент США, убиваю их. Какая это большая честь! — написал Трамп.

Соединенные Штаты располагают «беспрецедентной огневой мощью», значительными запасами боеприпасов и временем для продолжения операции, уточнил Трамп.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Позже стало известно, что Вооруженные силы США нанесли около 2 тыс. ударов по Ирану за первые четыре дня операции. По мнению исследователя Джессики Дорси, это демонстрирует как масштаб, так и скорость уничтожения целей.

Иран
США
Дональд Трамп
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле оценили текущую ситуацию на мировых энергорынках
Лавров обвинил структуры по нераспространению ОМУ в политических играх
В США задумались об отказе от векового морского закона из-за энергокризиса
Врач предупредил, о каких болезнях может сигнализировать нечеткость зрения
Отец четырех детей замерз с сыном насмерть в красноярской тайге
Прокуратура раскрыла детали о капитане захваченного в Швеции танкера
Раскрыты шокирующие траты США в войне с Ираном
В России увидели сигнал в снятии США «нефтяных» санкций
Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате
Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам
Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.