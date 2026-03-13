Трамп заявил о «чести» вести военную операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает честью возможность вести военную операцию против Ирана. В социальной сети Truth Social он добавил, что были уничтожены Военно-воздушные силы и Военно-морской флот Ирана, а лидеры страны «стерты с лица земли».

Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, а теперь я, как 47-й президент США, убиваю их. Какая это большая честь! — написал Трамп.

Соединенные Штаты располагают «беспрецедентной огневой мощью», значительными запасами боеприпасов и временем для продолжения операции, уточнил Трамп.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Позже стало известно, что Вооруженные силы США нанесли около 2 тыс. ударов по Ирану за первые четыре дня операции. По мнению исследователя Джессики Дорси, это демонстрирует как масштаб, так и скорость уничтожения целей.