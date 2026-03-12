Удары США по Ирану сравнили с шестимесячной кампанией против ИГ США нанесли 2 тыс. ударов по Ирану за первые 4 дня операции

США нанесли около 2 тыс. ударов по Ирану за первые четыре дня операции, что сопоставимо с количеством атак за первые шесть месяцев кампании против ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Ираке и Сирии, пишет Financial Times. По мнению исследователя ИИ Джессики Дорси, это демонстрирует как масштаб, так и скорость уничтожения целей.

Теперь сравните это с сообщениями о нынешней кампании, в ходе которой такое же число ударов [США] нанесли всего лишь в течение первых четырех дней. Это демонстрирует масштаб и скорость устранения целей, — отметила Дорси.

Она добавила, что цели для ударов могли быть определены заранее, однако нельзя исключать использование систем искусственного интеллекта для их быстрого определения. В свете удара по школе в Минабе остаются вопросы о точности выверки целей перед нанесением ударов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что в результате ударов США и Израиля по территории Ирана ранения получили около 70 тыс. человек. Дипломат отметил, что в результате атак погибли высокопоставленные представители иранского руководства и военного командования.