20 января 2026 в 13:39

«Адреналин и все такое»: что мигрант рассказал об убийстве в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Московской области в результате потасовки был убит 18-летний юноша. На остановке общественного транспорта в Электростали его зарезал 19-летний мигрант из Таджикистана по имени Имомали. Общественность очень остро отреагировала и на убийство, и на поведение убитого с его товарищами во время поездки в автобусе. NEWS.ru рассказывает о ситуации.

«Адреналин и все такое»

Инцидент произошел вечером 18 января. Как писали СМИ со ссылкой на очевидцев, пострадавший находился с группой молодых людей. Они оскорбляли женщин в автобусе и показывали им неприличные жесты.

Имомали, который сидел поодаль от агрессивной компании, сделал замечание. На что те ввязались с ним в словесный конфликт. Мигрант предложил дебоширам выйти из салона и поговорить.

По предварительным данным, сначала все ограничилось разговором, но затем Имомали с другом из Дагестана встретился с той же компанией на другой остановке. Тогда завязалась потасовка.

«Был конфликт, и в ходе конфликта был применен нож. Я не осознавал, что я делаю, был в шоковом состоянии. У меня был с собой нож, я его из квартиры взял, когда зашел домой с братом. Адреналин и все такое. В ходе этого конфликта я применил нож», — рассказывал Имомали Турдиев после задержания в полиции.

В больницу на автобусе

Пострадавший 18-летний Илья успел зайти в автобус, который подъехал к остановочному павильону. Там он надеялся скрыться от человека с ножом.

Как пишет MSK1.ru, на место вызвали скорую, но, чтобы не терять время, водитель автобуса высадил всех остальных пассажиров и сам повез раненого в больницу, где тот скончался.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Он сам драться не умеет»

Брат Имомали Сафаржон рассказал журналистам, что родственник оказался в России еще ребенком. Жил в Кемеровской области, но недавно приехал в Подмосковье на заработки, устроился на склад известного маркетплейса.

«Он сам драться не умеет. Еле как недавно начал ходить в спортзал. А там ребята какие-то накачанные, вышли против него трое-четверо. <...> Мне кажется, он ехал с тренировки, на видео он как раз со спортивной сумкой», — рассказал брат подозреваемого.

«Страшно ездить в автобусах»

Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор издания Regnum Марина Ахмедова в своем канале отметила, что молодые люди, которые попали на камеру видеонаблюдения, не выглядят теми, кому можно сделать замечание.

«Парни не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание. А пока только хочется сказать: как страшно ездить в автобусах», — написала она в своем Telegram-канале.

Издание «Блокнот» пишет, что Имомали вел в Telegram канал с названием «Блог чуждого». По данным СМИ, «чуждыми» или «гураба» называют себя сторонники «чистого ислама» и различных организаций с черными флагами в качестве символики, что отсылает к ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Подмосковье
Московская область
происшествия
убийства
уголовные дела
мигранты
ИГИЛ
поножовщины
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
