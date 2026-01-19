Мигрант зарезал юношу: что известно о ЧП в Подмосковье

Мигрант зарезал юношу: что известно о ЧП в Подмосковье

В Подмосковье от удара ножом скончался юноша. В убийстве подозревают 19-летнего пассажира-мигранта. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Автобус с красной лужей

Днем 19 января ряд Telegram-каналов правого толка опубликовали видео последствий нападения на подростка в подмосковном Фрязево. В ролике видно кресло пассажирского автобуса, испачканное красной жидкостью, с растекшейся под ним алой лужей. Также кровью частично были испачканы полы салона.

«Во Фрязево в автобусе произошло нападение на группу молодых людей. Двое злоумышленников, предположительно из Таджикистана, после словесной перепалки нанесли удары ножом 17-летнему жителю Электростали, от которых он скончался на месте», — написал блогер Владислав Поздняков в своем Telegram-канале.

Предложил выйти поговорить

Позже РЕН ТВ сообщил, что убитый оказался жителем Электростали, ему было 18 лет. Ножом его, по версии следствия, ударил 19-летний житель Кемерово.

Однако вместе с тем в деле появились некоторые новые обстоятельства. Оказалось, что погибший незадолго до происшествия вместе со своей компанией оскорблял девушек-пассажирок. Молодые люди кричали им обидные слова и показывали неприличные жесты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Другой молодой человек вступился за девушек и предложил компании выйти на следующей остановке, чтобы поговорить. Выйдя из салона, противник вытащил нож и ударил одного из обидчиков в шею. Пострадавший скончался в больнице.

Встретились позже

MK.RU рассказывает иную версию событий. Очевидцы рассказали журналистам, что после выхода из салона была небольшая потасовка. Вскоре участники конфликта разошлись. Однако через короткий промежуток времени молодой человек в компании с другом из Дагестана снова встретились с оппонентами, но уже на другой остановке.

Здесь конфликт перерос в драку, в ходе которой один из участников нанес оппоненту ножевое ранение. Пострадавший юноша сумел сесть в автобус, но истек кровью и скончался в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». С задержанным проводятся следственные действия.

«В Электростали задержан подозреваемый в убийстве молодого человека. Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — подтвердили в СКР.

Читайте также:

Один любовник на трех мертвых женщин: новые подробности дела убийцы из Гоа

Фанатка Цоя умерла у могилы рок-звезды: подробности происшествия

Насиловал на Олимпиаде: пловца-чемпиона обвинили в растлении дочери тренера