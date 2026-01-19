Один любовник на трех мертвых женщин: новые подробности дела убийцы из Гоа

Россиянин Алексей Л. рассказал о скоропостижной смерти трех любовниц в Индии. Перед гибелью своих избранниц мужчина вышел из группы анонимных наркоманов. NEWS.ru рассказывает о новых подробностях этой криминальной истории.

Признался в еще одном убийстве

3D-дизайнер из России Алексей Л., который нелегально проживал в Гоа, 18 января признался в убийстве еще одной женщины. В полиции пока проверяют мужчину на причастность к трем смертям его избранниц.

«Обвиняемый <...> сознался в убийстве еще одной женщины, местной жительницы, однако его слова все еще проверяются», — сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Пожизненное заключение или смертная казнь?

Впервые мужчина попал в криминальные сводки 16 января. Индийские СМИ написали о гибели 37-летней россиянки Елены Кастановой. Ее окровавленное тело было найдено в номере одного из отелей в деревне Арамболь. Руки жертвы были связаны за спиной, а шея перерезана. Факт убийства вскоре подтвердил генконсул России в Мумбаи Иван Фетисов.

«По оперативной информации, произошло тяжкое преступление: гражданке России были нанесены смертельные ножевые ранения. Конкретные обстоятельства произошедшего устанавливает полиция. В настоящее время мы взаимодействуем с правоохранительными органами и властями Гоа по всем вопросам. Установлена связь с семьей погибшей, родственники проинформированы о случившемся», — рассказывал диппредставитель.

По индийским законам по статье «Умышленное убийство» предусматривается максимальное наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни через повешение.

СМИ писали, что в момент совершения преступления Л. был в состоянии наркотического опьянения. Мотивом преступления стала ревность. Причем ревность к законному мужу жертвы.

В день убийства Елена переписывалась с супругом, что не понравилось Алексею. Тогда он завязал потасовку с избранницей, которая переросла в жестокую расправу. Известно, что Елена должна была через неделю вернуться в Крым к своему супругу.

Очевидцы и знакомые пары отметили, что в тот день поведение 3D-аниматора было крайне пугающим и неадекватным. По словам свидетелей, мужчина использовал яркий макияж с блестками, надел шубу с леопардовыми лосинами и подолгу находился в прострации.

Хотела спасти и стала трупом

Уже на допросе фигурант признался не только в убийстве Елены. По предварительным данным, первую расправу он мог совершить 14 января, вторую — в пятницу, 16 января. Елена была убита последней.

Telegram-канал SHOT пишет, что подозреваемый встречался со всеми тремя своими жертвами. По сведениям канала, в начале января Алексей сделал предложение 40-летней индианке Мриде. Когда та согласилась, он переехал жить к ней в деревню Коргао, но спустя неделю, во время совместного употребления наркотиков, девушка умерла от передозировки.

На следующий день Алексей приехал в деревню Морджим, в клуб анонимных наркоманов, который ранее посещал, чтобы заявить о своем уходе из него. Но 37-летняя мастер фейс-арта Елена, с которой, по словам друзей, он тоже был в отношениях, решила, что вылечит его самостоятельно. Однако, согласно сообщению канала, через четыре дня Алексей зарезал ее, будучи в невменяемом состоянии, а практически сразу после этого приехал в Арамболь, где убил Кастанову.

