Стали известны детали о состоянии убившего подругу россиянине на Гоа SHOT: зарезавший россиянку на Гоа мужчина вел себя неадекватно в день убийства

Зарезавший в индийском штате Гоа свою подругу 37-летний гражданин России Алексей в день убийства находился в неадекватном состоянии, сообщил Telegram-канал SHOT. Очевидцы и знакомые пары отметили, что в тот день поведение 3D-аниматора было крайне пугающим и неадекватным.

По словам свидетелей, мужчина использовал яркий макияж с блестками, надел шубу с леопардовыми лосинами и подолгу находился в прострации. Предполагается, что такое состояние было вызвано употреблением наркотиков незадолго до расправы.

В настоящий момент индийские полицейские проверяют задержанного на совершение других тяжких преступлений в регионе. По предварительным данным, во время допроса мужчина уже признался в убийстве местного жителя.

Ранее стало известно, что Алексей не оказывал сопротивления при задержании, полиция, прибывшая на вызов от соседей, нашла его в квартире. Источник утверждал, что подозреваемый уже находится в индийской тюрьме, где ожидает предъявления официальных обвинений согласно местному законодательству.