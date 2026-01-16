Россиянин задержан на Гоа по подозрению в убийстве своей девушки

Россиянин задержан на Гоа по подозрению в убийстве своей девушки Россиянин задержан на Гоа по подозрению в убийстве подруги из-за ревности

На севере Гоа сотрудники местной полиции задержали 37-летнего гражданина России после обнаружения трупа его девушки, передает Telegram-канал SHOT. Трагический инцидент произошел в курортном городе Арамболь, куда пара прибыла на отдых. Связанное тело девушки с ножевыми ранениями нашли в ванной.

По предварительным данным, между парой произошел конфликт на почве ревности, который перерос в фатальное насилие. Соседи, обеспокоенные шумом, вызвали правоохранительные органы, однако спасти пострадавшую не удалось, сообщает источник.

Предполагаемый злоумышленник не пытался скрыться с места происшествия и был взят под стражу. Согласно информации канала, россиянин находится в индийской тюрьме, где ожидает предъявления официальных обвинений по местному законодательству, предусматривающему суровое наказание за совершение тяжких преступлений.

Ранее житель города Шымкент на юге Казахстана сначала преследовал, а затем убил 21-летнюю девушку. По предварительным данным следствия, он был знаком с жертвой. Брат умершей рассказал, что перед убийством молодой человек преследовал его сестру и не мог смириться с отказом.