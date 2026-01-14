«Был сталкером»: отвергнутый неадекват жестоко зарезал возлюбленную В Казахстане мужчина убил свою возлюбленную, которая отвергла его ухаживания

Житель города Шымкент на юге Казахстана сначала преследовал, а затем убил 21-летнюю девушку, передает MK.RU. На опубликованных кадрах видно, как жертва пыталась убежать, но злоумышленник настиг ее и нанес 11 ножевых ранений, после чего скрылся.

28-летнего мужчину нашли в нескольких километрах от города и поместили в изолятор временного содержания. По предварительным данным, он был знаком с девушкой, которую убил. Брат погибшей, Султан Серикбай, рассказал, что молодой человек преследовал его сестру и не мог смириться с отказом.

Моя сестра была умной, спокойной, замкнутой и очень мягкой по характеру. Он этим воспользовался, не принимал отказов. Он был сталкером, — подчеркнул Серикбай.

