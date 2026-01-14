Атака США на Венесуэлу
«Был сталкером»: отвергнутый неадекват жестоко зарезал возлюбленную

В Казахстане мужчина убил свою возлюбленную, которая отвергла его ухаживания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель города Шымкент на юге Казахстана сначала преследовал, а затем убил 21-летнюю девушку, передает MK.RU. На опубликованных кадрах видно, как жертва пыталась убежать, но злоумышленник настиг ее и нанес 11 ножевых ранений, после чего скрылся.

28-летнего мужчину нашли в нескольких километрах от города и поместили в изолятор временного содержания. По предварительным данным, он был знаком с девушкой, которую убил. Брат погибшей, Султан Серикбай, рассказал, что молодой человек преследовал его сестру и не мог смириться с отказом.

Моя сестра была умной, спокойной, замкнутой и очень мягкой по характеру. Он этим воспользовался, не принимал отказов. Он был сталкером, — подчеркнул Серикбай.

Ранее в отеле «Девари» в Паттайе обнаружили тело 41-летнего хирурга из Красноярска со следами жестокого убийства. Причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма и множественные переломы. Турист прилетел по путевке 6 января и, по данным судмедэкспертизы, погиб в тот же день.

До этого стало известно, что убивший 17-летнюю студентку в Джанкойском районе Крыма пытался сжечь ее тело. 4 января девушка сообщила родным, что поехала к отцу в соседнее село, однако на самом деле отправилась на свидание. Почти неделю ее искали собственными силами, затем были привлечены волонтеры. Обгоревшее тело нашли в канаве в соседнем селе.

