Врача из России жестоко убили на популярном курорте Mash: в Таиланде убили врача из Красноярска

Тело 41-летнего хирурга из Красноярска было обнаружено в отеле «Девари» в Паттайе со следами жестокого убийства, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма и множественные переломы. Турист прилетел по путевке 6 января и, по данным судмедэкспертизы, погиб в тот же день.

Предполагаемой причиной расправы стало его вмешательство в изнасилование. Вскоре после прилета мужчина позвонил матери и в разговоре упомянул, что видел, как мужчина насильно затащил прохожую в кусты. После этого звонка связь с ним прервалась. По версии канала, преступники могли выследить свидетеля и вломиться в его номер.

Поскольку страховая компания не покрывает расходы на транспортировку тела в таких случаях, коллеги и бывшие пациенты погибшего врача организовали сбор средств. Необходимая для репатриации сумма была собрана оперативно.

Ранее россиянка погибла во время крушения катера в Андаманском море неподалеку от тайского острова Пхукет. При столкновении прогулочного катера с рыболовецким судном пострадали 19 иностранных туристов.