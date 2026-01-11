Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 09:14

Молодая россиянка погибла на отдыхе в Таиланде

Thairath: россиянка погибла при столкновении катера и траулера в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянка Елизавета С. погибла во время крушения катера в Андаманском море неподалеку от тайского острова Пхукет, передает газета Thairath. При столкновении прогулочного катера с рыболовецким судном пострадали 19 иностранных туристов.

В материале сказано, что врачи пытались спасти 18-летнюю девушку, но им не удалось это сделать. Одного из туристов госпитализировали в тяжелом состоянии. На борту находились 52 человека и три члена экипажа. Причины столкновения пока не раскрыты.

До этого стало известно, что скоростной катер Korawich Marine 888, на борту которого находились 52 русскоговорящих туриста, на полном ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. Удар пришелся на носовую часть лодки, из-за чего она получила критические повреждения.

Ранее французский футболист Алексис Вергос погиб после падения при попытке сделать фотографию у водопада Намуанг 2 на тайском острове Самуи. Уточнялось, что 22-летний спортсмен отдыхал со своей девушкой.

Таиланд
россияне
туристы
катера
