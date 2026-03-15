Экстрасенс назвала дату окончания войны на Ближнем Востоке

США не удастся одержать победу в конфликте на Ближнем Востоке и к лету ситуация нормализуется, рассказала экстрасенс Аделина Панина. По ее словам, которые передает MK.RU, все изменит смерть лидера, но отнюдь не иранского.

Смерть одного из лидеров пересмотрит все позиции целиком и полностью. Причем, по моим ощущениям, эта смерть — не со стороны Ирана. <…> Ближе к лету все начнет стабилизироваться. В конечном итоге стороны сядут за стол переговоров. Могу сказать, что ситуация разрешится стремительно и быстро. Каждая сторона обретет устойчивую позицию. Ядерной войны, о которой так много говорят в последнее время, я не вижу, — заявила она.

До этого верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о готовности ответить на военные действия США. Он отметил, что Тегеран не потерпит бездействия в ответ на агрессию со стороны Вашингтона. Если США не возместят ущерб, Иран конфискует их собственность или нанесет эквивалентный урон.

До этого Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении объявил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. Также он призвал всех к единству.