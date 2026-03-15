Названа сумма, которую россияне тратят в месяц на питомцев Кинолог Голубев: россияне тратят на собак от 10 тыс. рублей в месяц

Больше половины собаководов в России тратят на питание и ветеринаров для своих питомцев до 10 тыс. рублей в месяц, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Участие в исследовании приняли 1972 человека из разных регионов страны.

Треть владельцев (34%) тратят на собаку от 5 до 10 тыс. рублей в месяц. 22% опрошенных — от 10 до 15 тыс. Почти столько же (21%) тратят более 15 тыс. Еще 19% тратят всего от 3 до 5 тыс., и только 4% опрошенных укладываются в сумму до 3 тыс., — сказал кинолог.

Он добавил, что почти половина собачников (46%) кормит питомцев промышленным сухим кормом. Четверть опрошенных практикуют смешанное питание. Еще 24% кормят животных исключительно натуральной едой.

