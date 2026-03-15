Российские туристы массово отравились на популярном курорте

15 марта 2026 в 14:04

Российские туристы массово отравились на Пхукете

На Пхукете вновь зафиксирован случай массового отравления российских туристов, сообщает Telegram-канал Baza. Постояльцы отеля MBC Condotel пожаловались на кишечную инфекцию и конъюнктивит — симптомы проявились уже у 13 человек.

Проблемы начались еще в конце февраля. Отдыхающие массово сообщали о высокой температуре, ротавирусе и воспалении глаз. Особенно тяжело болезнь перенесла одна семья: у ребенка сначала диагностировали инфекцию, затем развилась гнойная ангина, которая в итоге осложнилась конъюнктивитом.

Другие туристы также подтвердили схожие симптомы. Пострадавшие связывают заболевание с качеством воды: они обратили внимание на неприятный запах и мутность жидкости из-под крана, которую использовали для умывания. По мнению отдыхающих, вода могла стать источником заражения.

Ранее туристы из России, отдыхающие во Вьетнаме, пожаловались на слив отходов по всему пляжу Лонг-Бич на острове Фукуок. Там зафиксированы массовые отравления. Россияне отметили, что не могут отстирать одежду после захода в воду, где постоянно плавает мусор.

