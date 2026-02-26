Массовые отравления охватили Вьетнам из-за слива отходов в море

Туристы из России, отдыхающие во Вьетнаме, пожаловались на слив отходов по всему пляжу Лонг-Бич на острове Фукуок, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По его информации, там зафиксированы массовые отравления. Россияне отметили, что не могут отстирать одежду после захода в воду, где постоянно плавает мусор.

Как уточнил канал, местные жители пытаются лишь замаскировать проблему, закидывая трубы с отходами песком и прикрывая их шифером. Из-за разрывов канализации власти закрывают пляжи лишь на время, разрешая купаться уже через пару часов.

Российские туристы жалуются, что после купания у них началась рвота, слабость и жар. Из-за непрекращающейся тошноты отдыхающие массово обращаются в местные клиники.

