26 февраля 2026 в 10:32

Массовые отравления охватили Вьетнам из-за слива отходов в море

Остров Фукуок Остров Фукуок Фото: Shutterstock/FOTODOM
Туристы из России, отдыхающие во Вьетнаме, пожаловались на слив отходов по всему пляжу Лонг-Бич на острове Фукуок, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По его информации, там зафиксированы массовые отравления. Россияне отметили, что не могут отстирать одежду после захода в воду, где постоянно плавает мусор.

Как уточнил канал, местные жители пытаются лишь замаскировать проблему, закидывая трубы с отходами песком и прикрывая их шифером. Из-за разрывов канализации власти закрывают пляжи лишь на время, разрешая купаться уже через пару часов.

Российские туристы жалуются, что после купания у них началась рвота, слабость и жар. Из-за непрекращающейся тошноты отдыхающие массово обращаются в местные клиники.

Ране горы мусора вместе с талым льдом поплыли по реке Тисе с Украины в Европу. Отходы движутся в сторону Венгрии. Река также протекает по территории Румынии, Словакии и Сербии. Это левый и самый длинный приток Дуная. Протяженность Тисы составляет 966 километров.

Вьетнам
загрязнения
отравления
туристы
россияне
жалобы
