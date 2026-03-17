Достаточно провести губкой, и духовка засверкает как алмаз: домашняя паста против жира и нагара

Приготовить домашнее средство для мытья духовки проще, чем вы думаете, а эффект превзойдет все ожидания — достаточно провести губкой, и ваша духовка засверкает как алмаз.

Секрет в пасте из соды, уксуса и лимонной кислоты, которая растворяет даже самый застарелый жир и нагар. Это средство абсолютно безопасно и не содержит агрессивной химии. Для его приготовления вам понадобится: 100 г пищевой соды, 50 мл уксуса (9%), сок половины лимона, немного воды. Смешайте соду с уксусом и лимонным соком до образования густой пасты.

Нанесите пасту на все загрязненные поверхности духовки, особенно тщательно обрабатывая места с нагаром. Оставьте на 2–3 часа (можно на ночь) для воздействия. Затем влажной губкой смойте пасту вместе с растворившимся жиром. Для особо стойких загрязнений можно добавить в пасту немного средства для мытья посуды. Протрите поверхности насухо. Ваша духовка будет сиять чистотой без лишних усилий и химии! Такая домашняя паста отлично помогает от жира и нагара.

