18 марта 2026 в 10:20

Трое жителей Подмосковья насмерть отравились газом

«112»: в Дзержинском три человека отравились газом из-за плиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семья из трех человек насмерть отравилась газом из-за невыключенной плиты, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, инцидент случился 17 марта в подмосковном Дзержинском.

В результате смертельное отравление получили 41-летний глава семейства, его 40-летняя супруга и их новорожденный сын. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме на площади Октябрьской города Россошь Воронежской области. По информации надзорного ведомства, в результате погибла 84-летняя женщина. Также было повреждено восемь квартир — в них нарушено остекление. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

До этого взрыв прогремел в нескольких квартирах в Дербенте. По предварительной информации, газовые трубы не выдержали слишком высокого давления. В некоторых квартирах дома на улице 345-й ДСД загорелись плиты. Жильцы рассказали, что пожар им пришлось тушить своими силами.

Подмосковье
газ
отравления
жертвы
