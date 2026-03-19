Раскрыты детали о состоянии впавшей в кому российской туристки в Таиланде

Туристка из Крыма, впавшая в кому в Таиланде после удаления зуба мудрости, начала подавать признаки жизни, рассказала РИА Новости ее сестра. По ее словам, девушка открыла глаза, однако полное сознание к ней пока не вернулось.
Сейчас она открыла глаза и демонстрирует большую силу воли и желание жить, но пока еще окончательно в сознание не пришла, — сообщила девушка.
Сестра также отметила положительную динамику: у россиянки начали появляться рефлексы — она зевает, пытается кашлять и даже чихать. При этом девушка по-прежнему нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что на родине девушка работала швеей. Известно, что она долго планировала первую поездку за границу и откладывала на нее деньги. Проблемы со здоровьем начались у россиянки 8 марта.
