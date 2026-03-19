19 марта 2026 в 11:18

Раскрыты детали о состоянии впавшей в кому российской туристки в Таиланде

РИА Новости: впавшая в кому в Таиланде российская туристка открыла глаза

Скорая помощь в Таиланде Скорая помощь в Таиланде Фото: Shutterstock/FOTODOM
Туристка из Крыма, впавшая в кому в Таиланде после удаления зуба мудрости, начала подавать признаки жизни, рассказала РИА Новости ее сестра. По ее словам, девушка открыла глаза, однако полное сознание к ней пока не вернулось.

Сейчас она открыла глаза и демонстрирует большую силу воли и желание жить, но пока еще окончательно в сознание не пришла, — сообщила девушка.

Сестра также отметила положительную динамику: у россиянки начали появляться рефлексы — она зевает, пытается кашлять и даже чихать. При этом девушка по-прежнему нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что на родине девушка работала швеей. Известно, что она долго планировала первую поездку за границу и откладывала на нее деньги. Проблемы со здоровьем начались у россиянки 8 марта.

До этого стало известно, что россиянка Елизавета С. погибла во время крушения катера в Андаманском море неподалеку от тайского острова Пхукет. При столкновении прогулочного катера с рыболовецким судном пострадали 19 иностранных туристов.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
