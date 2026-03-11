Россиянка впала в кому после стоматологической операции в Таиланде Крымчанка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде

Жительница Крыма впала в кому после удаления зуба мудрости во время туристической поездки в Таиланд, сообщает Telegram-канал Baza. Родные девушки пытаются найти средства на лечение и решить вопрос с ее возвращением в Россию.

По данным источника, Екатерина из города Саки работает швеей. Поездку за границу она планировала длительное время и накопила средства на первое путешествие, выбрав для отдыха Таиланд. Во время пребывания в Паттайе у нее воспалился зуб мудрости, который удалили в одной из местных больниц по страховому полису.

Утром 8 марта состояние россиянки резко ухудшилось. У нее поднялась температура до 40 градусов, начался бред, после чего она потеряла сознание. Девушку доставили в больницу в провинции Чонбури. По данным источника, у пациентки посинели губы, начались судороги, после чего девушка впала в кому.

Россиянка находится без сознания уже два дня. Страховое покрытие закончилось, а стоимость пребывания в медицинском учреждении составляет около 15 тыс. бат в сутки (около 37 тыс. рублей). В Крыму у девушки осталась мать, работающая охранником в школе. По словам близких, ее финансовых возможностей недостаточно для оплаты лечения.

Обратные билеты для Екатерины и ее сестры были оформлены на 11 марта. Однако вылететь они не смогут, поскольку пациентка находится в тяжелом состоянии и признана нетранспортабельной, а стыковочный рейс был запланирован через закрытый для перелетов Абу-Даби.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что на 10 марта из-за отмены авиасообщения на Ближнем Востоке в Таиланде были заблокированы до 10 тыс. российских туристов. Учитываются и те, кто прилетел с турами, и те, кто самостоятельно. Власти Таиланда пошли навстречу россиянам: если рейс отменен из-за закрытия ближневосточного авиасообщения, туристам разрешают продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней. Для этого необходимо лично обратиться в иммиграционный офис на Пхукете или в Бангкоке.