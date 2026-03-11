Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 10:23

Россиянка впала в кому после стоматологической операции в Таиланде

Крымчанка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Крыма впала в кому после удаления зуба мудрости во время туристической поездки в Таиланд, сообщает Telegram-канал Baza. Родные девушки пытаются найти средства на лечение и решить вопрос с ее возвращением в Россию.

По данным источника, Екатерина из города Саки работает швеей. Поездку за границу она планировала длительное время и накопила средства на первое путешествие, выбрав для отдыха Таиланд. Во время пребывания в Паттайе у нее воспалился зуб мудрости, который удалили в одной из местных больниц по страховому полису.

Утром 8 марта состояние россиянки резко ухудшилось. У нее поднялась температура до 40 градусов, начался бред, после чего она потеряла сознание. Девушку доставили в больницу в провинции Чонбури. По данным источника, у пациентки посинели губы, начались судороги, после чего девушка впала в кому.

Россиянка находится без сознания уже два дня. Страховое покрытие закончилось, а стоимость пребывания в медицинском учреждении составляет около 15 тыс. бат в сутки (около 37 тыс. рублей). В Крыму у девушки осталась мать, работающая охранником в школе. По словам близких, ее финансовых возможностей недостаточно для оплаты лечения.

Обратные билеты для Екатерины и ее сестры были оформлены на 11 марта. Однако вылететь они не смогут, поскольку пациентка находится в тяжелом состоянии и признана нетранспортабельной, а стыковочный рейс был запланирован через закрытый для перелетов Абу-Даби.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что на 10 марта из-за отмены авиасообщения на Ближнем Востоке в Таиланде были заблокированы до 10 тыс. российских туристов. Учитываются и те, кто прилетел с турами, и те, кто самостоятельно. Власти Таиланда пошли навстречу россиянам: если рейс отменен из-за закрытия ближневосточного авиасообщения, туристам разрешают продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней. Для этого необходимо лично обратиться в иммиграционный офис на Пхукете или в Бангкоке.

Таиланд
россияне
туристы
кома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле оценили шансы на встречу Путина с президентом Ирана
Иран огласил мощный ответ на атаку по госбанку
В посольстве объяснили отсутствие вывозных рейсов из Дохи
Песков оценил миротворческие усилия Трампа по Украине
Названы продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
США оказались не готовы к экономическому ответу Ирана на атаку
Песков раскрыл, собирается ли Путин на саммит G20 в Майами
Лавров указал на одну особенность укрепления русского языка в мире
Россия почти завершила вывоз туристов из стран Ближнего Востока
Курильщикам угрожают повышенные взносы на ОМС
ЦБ усилил борьбу с финансовыми пирамидами
Туроператоры потеряли несколько миллиардов рублей из-за войны в Иране
Путин объяснил, какие перспективы открывает знание русского языка
В АТОР раскрыли сроки завершения вывоза туристов с Ближнего Востока
СК раскрыл роль верхушки ВСУ в атаке на Брянск
Погода в Москве в среду, 11 марта: ждем резкое похолодание?
Почему не работает Telegram сегодня, 11 марта: замедление, блокировка в РФ
Тысячи российских туристов оказались «в заложниках» в Азии
Песков призвал учить студентов патриотической креативности
Израиль уличили в желании усилить удары по Ирану из-за планов США
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.