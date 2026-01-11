Катер с русскоговорящими туристами ушел под воду на Пхукете SHOT: катер с 52 русскоговорящими туристами ушел под воду на Пхукете

На Пхукете скоростной катер Korawich Marine 888, на борту которого находились 52 русскоговорящих туриста и три члена экипажа, на полном ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1, сообщает Telegram-канал SHOT. Удар пришелся на носовую часть лодки, из-за чего она получила критические повреждения.

Судно начало стремительно заполняться водой и вскоре перевернулось, спровоцировав панику среди пассажиров, которые пытались помочь близким выбраться из тонущего катера. В результате крушения все 55 человек на борту оказались в открытом море. По предварительной информации, спасательные службы оперативно прибыли в район происшествия, смогли поднять людей из воды и доставить их на берег.

Несколько человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. О причинах маневра, приведшего к столкновению катера с траулером, официальные власти Таиланда пока не сообщили.

Ранее сотрудники полиции на острове Пхукет в Таиланде задержали 33-летнего гражданина России, работавшего нелегальным экскурсоводом. Нарушитель был задержан сотрудниками ведомства совместно с морской и иммиграционной полицией в момент подготовки к отправке очередной группы туристов на прогулку по Андаманскому морю.