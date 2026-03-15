Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления

СК предъявил обвинение убившему женщину в квартире в Москве мошеннику

Подозреваемому в убийстве женщины на северо-западе Москвы выдвинули обвинение, заявила пресс-служба Следственного комитета. Утверждается, что мужчина признался в содеянном.

Во время допроса обвиняемый рассказал, что более месяца назад ему позвонили неизвестные лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что он должен участвовать в «оперативном мероприятии», чтобы избежать уголовной ответственности.

Следствие установило, что молодой человек сначала нанес женщине несколько ударов руками, а затем не менее двух ножевых ранений. После этого он вскрыл сейф и забрал свыше $2000 (160 тыс. рублей) и другие ценности. По указанию «кураторов» все похищенное было выброшено в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили ему отпустить несовершеннолетнюю дочь жертвы и покинуть квартиру.

Ранее стало известно, что в Москве убили женщину, используя доверчивость ее дочери. Злоумышленники сначала обманули несовершеннолетнюю по телефону, а затем потребовали, чтобы она открыла дверь якобы сотруднику правоохранительных органов и предоставила доступ к сейфу с деньгами. Девушка подчинилась. Когда злоумышленник оказался в квартире, он приказал задержать мать, которая шла домой.

Также сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве молодой человек мог действовать по указанию украинских мошенников. Источник отметил, что схема была тщательно спланирована, но не уточнил, планировалось ли убийство с самого начала или оно стало непредвиденным событием в действиях преступников.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перезапуск культового сериала 90-х отменили
Убивший москвичку футболист объяснил истинный мотив преступления
Появились страшные подробности убийства риелтора в Строгино
«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский усиленно пытается атаковать Москву
Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления
Житель Белгородчины пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 марта
Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки
Украинским депутатам грозит мобилизация
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли все ограничения
Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве
Более 35 самолетов не могут вылететь из аэропортов Москвы
ПВО сбила 28-й беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы
На Западе указали на тупик в переговорах по Украине
«Как к морским свинкам»: владелец зоопарка объяснил популярность капибар
Названа причина, по которой США ни за что не выплатят репарации Ирану
Удары по Украине сегодня, 15 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Раскрыто, ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану
Стармер хочет избежать гнева Трампа и отправить на помощь смертоносные БПЛА
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

