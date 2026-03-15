Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления

Подозреваемому в убийстве женщины на северо-западе Москвы выдвинули обвинение, заявила пресс-служба Следственного комитета. Утверждается, что мужчина признался в содеянном.

Во время допроса обвиняемый рассказал, что более месяца назад ему позвонили неизвестные лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что он должен участвовать в «оперативном мероприятии», чтобы избежать уголовной ответственности.

Следствие установило, что молодой человек сначала нанес женщине несколько ударов руками, а затем не менее двух ножевых ранений. После этого он вскрыл сейф и забрал свыше $2000 (160 тыс. рублей) и другие ценности. По указанию «кураторов» все похищенное было выброшено в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили ему отпустить несовершеннолетнюю дочь жертвы и покинуть квартиру.

Ранее стало известно, что в Москве убили женщину, используя доверчивость ее дочери. Злоумышленники сначала обманули несовершеннолетнюю по телефону, а затем потребовали, чтобы она открыла дверь якобы сотруднику правоохранительных органов и предоставила доступ к сейфу с деньгами. Девушка подчинилась. Когда злоумышленник оказался в квартире, он приказал задержать мать, которая шла домой.

Также сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве молодой человек мог действовать по указанию украинских мошенников. Источник отметил, что схема была тщательно спланирована, но не уточнил, планировалось ли убийство с самого начала или оно стало непредвиденным событием в действиях преступников.