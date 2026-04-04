Раскрыта судьба пассажиров сошедшего с рельсов поезда Москва — Челябинск Пассажиров сошедшего с рельсов поезда довезли до Челябинска на спецсоставе

Специальный состав № 902 доставил в Челябинск 86 пассажиров поезда Москва — Челябинск, вагоны которого ранее сошли с рельсов в Ульяновской области, сообщает ТАСС. Поезд прибыл на перрон около 12:40 по московскому времени, людей встречали родственники, журналисты и представители экстренных служб.

По словам сотрудника Южно-Уральской железной дороги Александра Лоськова, в пути следования всех пассажиров обеспечили горячим питанием, а проводники оказывали необходимую поддержку. По поручению губернатора Алексея Текслера на вокзале была создана межведомственная группа для оказания помощи каждому прибывшему. В пресс-службе администрации города и региональном ГУ МЧС подчеркнули, что на месте дежурят психологи, социальные работники и медики. Для дальнейшей транспортировки людей были подготовлены специальные автобусы, а специалисты МЧС проводят индивидуальные беседы для оказания психологической поддержки пострадавшим в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что после ЧП со сходом вагонов в больницах Ульновской области продолжают лечение 23 человека, включая пятерых детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что местных врачей консультируют ведущие специалисты федеральных центров Минздрава России через систему телемедицины.