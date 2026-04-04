Москалькова сообщила о поиске путей возвращения заложников из Сум

Семеро жителей Курской области до сих пор удерживаются на территории Сумской области, Россия ищет пути для их возвращения домой, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Трое из них находятся в пунктах временного размещения, а остальные четверо временно проживают у родственников под статусом заложников.

Мы продолжаем диалог, он небезрезультатный. Мы сейчас ищем варианты организации репатриации этих людей, — заявила Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что власти продолжают рассматривать различные юридические и логистические механизмы, чтобы обеспечить безопасность мирных граждан при пересечении границы.

Ранее Москалькова сообщила, что Россия и Украина ведут работу по новому обмену пленными в преддверии Пасхи. По ее словам, военнопленные обеих стран получат куличи и возможность встречи со священником.

Также уполномоченный по правам человека в России выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной. По ее словам, переговоры продолжаются и уже существуют актуальные списки для обмена.