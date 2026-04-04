Полиция остановила российскую теннисистку в США поздней ночью

Российская теннисистка Диана Шнайдер заявила, что после выступления на турнире в американском Чарльстоне ее машину остановили полицейские. Спортсменка пояснила, что правоохранители обратили внимание на ее авто из-за превышения скорости, передает Tennis Channel.

При этом, добавила девушка, за рулем сидел ее тренер Саша Бажин. Все по итогу закончилось благополучно, сама Шнайдер отметила, что это было в каком-то смысле даже интересно, поскольку ее впервые в жизни остановили в США. Спортсменка также отметила, что «во всем виноват Саша», а она была «принцессой-пассажиром».

