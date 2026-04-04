Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 15:11

Полиция остановила российскую теннисистку в США поздней ночью

Шнайдер заявила, что ее машину остановила полиция за превышение скорости в США

Диана Шнайдер Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская теннисистка Диана Шнайдер заявила, что после выступления на турнире в американском Чарльстоне ее машину остановили полицейские. Спортсменка пояснила, что правоохранители обратили внимание на ее авто из-за превышения скорости, передает Tennis Channel.

При этом, добавила девушка, за рулем сидел ее тренер Саша Бажин. Все по итогу закончилось благополучно, сама Шнайдер отметила, что это было в каком-то смысле даже интересно, поскольку ее впервые в жизни остановили в США. Спортсменка также отметила, что «во всем виноват Саша», а она была «принцессой-пассажиром».

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева не сумела сдержать эмоции после поражения в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. 18-летняя спортсменка уступила чешке Катерине Синяковой со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6 и лишилась шанса защитить прошлогодний титул. Всплеск эмоций произошел сразу после матчбола. Андреева с досады запустила ракетку в сетку, а затем, после рукопожатия, ударила ею о корт. Уходя с площадки, россиянка выкрикнула несколько нецензурных фраз в сторону трибун.

США
Спорт
Теннис
полиция
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.