04 апреля 2026 в 16:10

Уничтожение пункта украинских дроноводов сняли на видео

В Сети появились кадры авиаудара ВС России по пункту управления дронами ВСУ

ВКС России нанесли точный удар по пункту управления БПЛА в Константиновке, уничтожив объект, который располагался в жилой пятиэтажке. Момент атаки сняли на видео, кадрами поделилось издание «Российская газета».

Для атаки использовалась мощная авиабомба ФАБ-3000, оснащенная модулем планирования и спутниковым наведением. Разведка обнаружила цель по характерным ретрансляторам, после чего экипаж Су-34 прицельно сбросил боеприпас на здание, где находились склад, мастерская по сборке дронов и боеприпасы. В результате детонации вражеский объект вместе со всей инфраструктурой был полностью разрушен.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что это стало ответом на атаки по гражданской инфраструктуре России. За прошедшие сутки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

