Уничтожение пункта украинских дроноводов сняли на видео

ВКС России нанесли точный удар по пункту управления БПЛА в Константиновке, уничтожив объект, который располагался в жилой пятиэтажке. Момент атаки сняли на видео, кадрами поделилось издание «Российская газета».

Для атаки использовалась мощная авиабомба ФАБ-3000, оснащенная модулем планирования и спутниковым наведением. Разведка обнаружила цель по характерным ретрансляторам, после чего экипаж Су-34 прицельно сбросил боеприпас на здание, где находились склад, мастерская по сборке дронов и боеприпасы. В результате детонации вражеский объект вместе со всей инфраструктурой был полностью разрушен.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что это стало ответом на атаки по гражданской инфраструктуре России. За прошедшие сутки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.