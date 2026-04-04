04 апреля 2026 в 12:33

ВС России ответили ВСУ на атаки по гражданским объектам

МО РФ заявило об ударе по ВПК Украины в ответ на атаки по гражданским объектам

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские военные нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, задействованным в интересах ВСУ, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что это стало ответом на атаки по гражданской инфраструктуре России. В Минобороны уточнили, что за прошедшие сутки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Все назначенные объекты поражены, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пророссийское подполье фиксирует в прифронтовых районах Украины сеть неофициальных мест содержания пленных, известных как «фабрики смерти». Временные пункты содержания военнопленных обустраиваются в подвалах, гаражах и заброшенных ангарах Харьковской, Киевской и Николаевской областей. Партизаны передают российским силовикам координаты таких «транзитных пунктов».

До этого министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль Герою России рядовому Сергею Ярашеву, который удерживал позицию в одиночку в течение двух месяцев. Он выразил благодарность бойцу за мужество и пожелал ему скорейшего восстановления.

