Российские военные нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, задействованным в интересах ВСУ, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что это стало ответом на атаки по гражданской инфраструктуре России. В Минобороны уточнили, что за прошедшие сутки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Все назначенные объекты поражены, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пророссийское подполье фиксирует в прифронтовых районах Украины сеть неофициальных мест содержания пленных, известных как «фабрики смерти». Временные пункты содержания военнопленных обустраиваются в подвалах, гаражах и заброшенных ангарах Харьковской, Киевской и Николаевской областей. Партизаны передают российским силовикам координаты таких «транзитных пунктов».

До этого министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль Герою России рядовому Сергею Ярашеву, который удерживал позицию в одиночку в течение двух месяцев. Он выразил благодарность бойцу за мужество и пожелал ему скорейшего восстановления.