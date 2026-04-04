04 апреля 2026 в 10:33

Украинцы начали сдавать российским силовикам координаты «фабрик смерти»

ТАСС: украинские информаторы передают ВС РФ координаты лагерей военнопленных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пророссийское подполье фиксирует в прифронтовых районах Украины сеть неофициальных мест содержания пленных, известных как «фабрики смерти», рассказал ТАСС один из участников партизанского движения. Временные пункты содержания военнопленных обустраиваются в подвалах, гаражах и заброшенных ангарах Харьковской, Киевской и Николаевской областей. Партизаны передают российским силовикам координаты таких «транзитных пунктов».

Рано или поздно эти «транзитки» будут вскрыты, как были вскрыты в Красноармейске и Краматорске. И тогда мир увидит реальный масштаб этой одной большой «фабрики смерти», — подчеркнул он.

Информацию о существовании тайных тюрем ранее подтверждали и в ООН, фиксируя случаи жестокого обращения в семи регионах Украины. Подпольщики отмечают, что противник постоянно перемещает узников при приближении фронта, стремясь сэкономить на содержании по международным стандартам. Работа по выявлению подобных объектов продолжается, несмотря на попытки украинских спецслужб замаскировать нелегальную инфраструктуру.

Ранее украинский военнослужащий Александр Семиренко рассказал, что попал в плен к российским бойцам группировки «Север» в Сумской области, когда пошел на соседнюю позицию за противодроновой сеткой. Он отметил, что наткнулся на солдат ВС РФ, вернувшись в подвал к сослуживцам.

Украина
военнопленные
ООН
ВС РФ
силовики
партизаны
