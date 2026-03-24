24 марта 2026 в 11:36

Пленный ВСУ рассказал, как пошел за сеткой и попал к российским бойцам

Украинский военнослужащий Александр Семиренко рассказал, что попал в плен к российским бойцам группировки «Север» в Сумской области, когда пошел на соседнюю позицию за противодроновой сеткой, передает Минобороны. Он отметил, что вернувшись в подвал к сослуживцам, наткнулся на солдат ВС РФ.

У нас рядом была СП-шка еще одна, и там были сетки. И я пошел на СП-шку, где-то метров 20 она от нас была. <...> Ну, сходил, взял, назад пришел, и попал на бойцов Российской Федерации. Чтобы сохранить жизнь свою, проще сдаться, — сказал Семиренко.

Пленный рассказал, что дважды получал повестки, но до поры до времени у него была бронь благодаря работе на хлебозаводе. После принудительной мобилизации его хотели отправить в Донецк, чего он очень не хотел, так как на этом направлении погибли множество его товарищей. В конце боец добавил, что в плену к нему относятся нормально, кормят и содержат в тепле.

Ранее военнопленный ВСУ Андрей Гриценко, до этого отбывавший наказание в колонии, сообщил, что подписавшие контракт бойцы заключенные массово дезертируют из армии. По его словам, около половины солдат из числа бывших узников покидают подразделения, как только оказываются в непосредственной близости от передовой в Запорожской области.

