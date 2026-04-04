Популярная система бесконтактной оплаты перестала работать в России

В работе российской системы бесконтактной оплаты Vendista, которой пользуются автозаправки, вендинговые аппараты, автомойки, парковки, зарядные станции и представители малого бизнеса, произошел масштабный сбой, пишет РБК. Причины неполадок пока остаются неизвестными. В техподдержке «ВендГрупп» пока не смогли назвать точные сроки восстановления.

Сбой повлиял на проведение платежей через ВТБ, Т-Банк и Альфа-Банк, при этом операции проходят только через Сбербанк. Источник издания на рынке информационной безопасности сообщил, что неполадки произошли внутри России и не затронули другие страны.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что необходимо провести тщательное расследование причин сбоя в работе крупнейших банков, установить его обстоятельства и принять соответствующие меры. По мнению парламентария, населению нужно озвучить официальную версию произошедшего.

До этого специалисты зафиксировали массовые сбои в работе российских операторов связи. Согласно данным ресурса, затруднения наблюдались у абонентов «МегаФона», Ростелекома и МТС. Так, на работу «МегаФона» за 15 минут пожаловался 41 человек, на МТС — 55.