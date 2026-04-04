04 апреля 2026 в 11:56

Миронов призвал расследовать коллапс в работе банков

Миронов потребовал выяснить обстоятельства сбоев в работе крупнейших банков

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Необходимо провести тщательное расследование причин сбоя в работе крупнейших банков, установить его обстоятельства и принять соответствующие меры, сказал в разговоре с РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По мнению парламентария, населению нужно озвучить официальную версию произошедшего.

Граждане России впервые столкнулись с гигантским по своим масштабам сбоем в работе крупнейших банков. Высказываются разные соображения о причинах инцидента, но общество вправе узнать официальную информацию на сей счет. Необходимо провести детальное расследование обстоятельств случившего, выяснить причины и сделать надлежащие выводы, — считает парламентарий.

Известно, что 3 апреля наблюдались сбои в работе Сбербанка, ВТБ, Т-Банка и Альфа-Банка. Пользователи жаловались, что не получалось оплатить покупки картой, через QR-код или по Bluetooth.

Ранее эксперт в области IT Артем Геллер не исключил версию о вмешательстве украинских хакеров в работу ряда российских банков. Он выразил мнение, что причиной сбоя могли также стать блокировки IP-адресов, созданных для банковской инфраструктуры.

Власть
Сергей Миронов
кибератаки
интернет
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

