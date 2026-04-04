04 апреля 2026 в 16:25

Украинец накинулся с ножом на сотрудников ТЦК

Мужчина ранил двух сотрудников ТЦК ножом при проверке документов в Виннице

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В украинском городе Винница мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщили на странице ведомства в соцсетях. Один из пострадавших находится в реанимации.

Сегодня во время мобилизационных мероприятий военнослужащими остановлен гражданин. Они представились и пытались проверить документы, а гражданин выхватил нож и нанес несколько ранений двум военнослужащим, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотруднику ТЦК во Львове перерезали горло. По информации источника, нападение произошло, когда 52-летний военком попытался мобилизовать местного жителя. Врачи пытались спасти его на месте, но в итоге он скончался. Подозреваемого в нападении разыскивают.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сотрудникам территориальных центров комплектования разрешили применять огнестрельное оружие против жителей Херсона в случае сопротивления. Такие указания, по имеющейся информации, даны со стороны официального Киева.

