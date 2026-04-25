Американист ответил, почему Трамп может не посетить саммит G7

Американист Дудаков: отсутствие Трампа на саммите G7 станет символом протеста

Отсутствие президента США Дональда Трампа на саммите G7 станет символом протеста, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, вероятное игнорирование собрания будет связано с бездействием западных партнеров в противостоянии с Ираном.

Дональд Трамп может проигнорировать саммиты G7 и в этом году. Таким образом, он может показать свое недовольство тем, что другие члены этих организаций никак не помогли США в рамках противостояния с Ираном, — заявил он.

Дудаков отметил, что возможный пропуск саммита Трампом вызовет мировой резонанс. Однако, по словам эксперта, такой жест главы Белого дома не приведет к последствиям, в связи с ослабевающей ролью президента США на мировой арене.

По обе стороны Атлантики отсутствие Трампа на саммите может вызвать резонанс, но не повлияет на будущее большой семерки или НАТО. Потому что серьезные вещи Трамп на текущий момент, судя по всему, сделать не в состоянии, —резюмировал американист.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что такие страны, как Франция и Великобритания, могли бы возглавить оборону Европы в рамках НАТО вместо США. Он считает, что после заявлений Вашингтона о возможном выходе из Альянса континенту нужно самому позаботиться о собственной безопасности.