25 апреля 2026 в 13:09

Бывший генсек НАТО назвал страны, которые могут возглавить оборону Европы

Расмуссен: Франция и Великобритания могут возглавить оборону Европы

Андерс Фог Расмуссен Андерс Фог Расмуссен Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press
Такие страны, как Франция и Великобритания, могли бы возглавить оборону Европы в рамках НАТО вместо США, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он считает, что после заявлений Вашингтона о возможном выходе из Альянса континенту нужно самому позаботиться о собственной безопасности, передает издание The Telegraph.

Расмуссен отметил, что в то же время Европе не следует отдаляться от США. Он добавил, что страны континента должны помочь с разблокировкой Ормузского пролива, но при условии, что Вашингтон не откажется от поддержки Европейского континента.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне обсуждают меры против союзников по НАТО за их нежелание поддерживать Вашингтон в конфликте с Ираном. Рассматривается, в частности, исключение Испании из Альянса и пересмотр позиции США по Фолклендским (Мальвинским) островам.

До этого стало известно, что администрация Трампа классифицировала союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих». Эту информацию подтвердили источники в Пентагоне и дипломатические работники.

Европа
НАТО
США
Франция
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
