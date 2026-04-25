Бывший генсек НАТО назвал страны, которые могут возглавить оборону Европы Расмуссен: Франция и Великобритания могут возглавить оборону Европы

Такие страны, как Франция и Великобритания, могли бы возглавить оборону Европы в рамках НАТО вместо США, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он считает, что после заявлений Вашингтона о возможном выходе из Альянса континенту нужно самому позаботиться о собственной безопасности, передает издание The Telegraph.

Расмуссен отметил, что в то же время Европе не следует отдаляться от США. Он добавил, что страны континента должны помочь с разблокировкой Ормузского пролива, но при условии, что Вашингтон не откажется от поддержки Европейского континента.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне обсуждают меры против союзников по НАТО за их нежелание поддерживать Вашингтон в конфликте с Ираном. Рассматривается, в частности, исключение Испании из Альянса и пересмотр позиции США по Фолклендским (Мальвинским) островам.

До этого стало известно, что администрация Трампа классифицировала союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих». Эту информацию подтвердили источники в Пентагоне и дипломатические работники.