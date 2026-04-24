США захотели наказать Испанию за отказ помогать в войне против Ирана Reuters: в Пентагоне рассматривают приостановку членства Испании в НАТО

В Пентагоне рассматривают возможности наказания союзников по Североатлантическому альянсу за их неготовность помогать Вашингтону в войне против Ирана, передает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к ситуации. В частности, речь идет о приостановке членства Испании в НАТО и пересмотре позиции США по Фолклендским (Мальвинским) островам.

В материале сказано, что соответствующие предложения есть в записке, которая была распространена среди сотрудников «высокого ранга». Кто ее автор, неизвестно. В записке высказывается разочарование тем, что некоторые союзники Вашингтона по НАТО не давали американским ВВС задействовать базы на их территории при выполнении боевых заданий.

Собеседник Reuters сообщил, что цель обсуждаемых мер — «ослабить ощущение привилегированности у европейцев» и послать четкий сигнал союзникам. В частности, рассматривается вопрос приостановки членства Испании. В Пентагоне считают, что такая мера будет иметь ограниченные последствия для военных операций США, но значительный символический эффект. Как именно добиться приостановки членства, в записке не поясняется.

Также США намерены пересмотреть дипломатическую поддержку «имперских притязаний» европейских стран. В частности, США могут изменить позицию по статусу Фолклендских островов. В настоящее время Соединенные Штаты признают контроль Великобритании над этой территорией. Однако на архипелаг также претендует Аргентина, президент которой Хавьер Милей является идеологическим союзником США и близок по взглядам Дональду Трампу.

Третьим вариантом действий называется отстранение представителей «сложных» стран от важных и престижных должностей в НАТО. О ком именно идет речь, в публикации не уточняется.

Ранее большинство членов конгресса депутатов Испании проголосовали против инициативы партии Podemos о проведении референдума по вопросу членства страны в НАТО. Инициатива не нашла поддержки у большинства парламентариев.