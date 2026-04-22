Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 19:33

В Испании приняли важное решение по членству в НАТО

Конгресс Испании отклонил референдум о выходе страны из НАТО

Большинство членов конгресса депутатов Испании проголосовали против инициативы партии Podemos о проведении референдума по вопросу членства страны в Североатлантическом альянсе, следует из трансляции, которая велась на парламентском YouTube-канале. Инициатива не нашла поддержки у большинства парламентариев.

За созыв референдума проголосовали всего 20 депутатов. Против высказались 300 человек, еще 25 предпочли воздержаться.

В тексте предложения партии Podemos отмечалось, что членство Испании в НАТО должно быть пересмотрено. Причиной называлось то, что Альянс занимается не только вопросами обороны, но и участвует в операциях глобального масштаба, а США используют его как средство подчинения других членов блока.

Ранее издание Politico сообщало, что администрация президента США Дональда Трамп разделила союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих». В материале уточнялось, что эту информацию подтвердили источники в Пентагоне и дипломатические сотрудники. Отмечалось, что Белый дом ищет способы наказать союзников, которые не захотели поддержать войну с Ираном.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

