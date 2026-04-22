В Испании приняли важное решение по членству в НАТО Конгресс Испании отклонил референдум о выходе страны из НАТО

Большинство членов конгресса депутатов Испании проголосовали против инициативы партии Podemos о проведении референдума по вопросу членства страны в Североатлантическом альянсе, следует из трансляции, которая велась на парламентском YouTube-канале. Инициатива не нашла поддержки у большинства парламентариев.

За созыв референдума проголосовали всего 20 депутатов. Против высказались 300 человек, еще 25 предпочли воздержаться.

В тексте предложения партии Podemos отмечалось, что членство Испании в НАТО должно быть пересмотрено. Причиной называлось то, что Альянс занимается не только вопросами обороны, но и участвует в операциях глобального масштаба, а США используют его как средство подчинения других членов блока.

Ранее издание Politico сообщало, что администрация президента США Дональда Трамп разделила союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих». В материале уточнялось, что эту информацию подтвердили источники в Пентагоне и дипломатические сотрудники. Отмечалось, что Белый дом ищет способы наказать союзников, которые не захотели поддержать войну с Ираном.