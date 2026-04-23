23 апреля 2026 в 03:40

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

В России начал действовать новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов, сообщили РИА Новости со ссылкой на Росстандарт. Благодаря новым требованиям можно будет снизить теплопотребление зданий и сделать его экономичнее.

ГОСТ устанавливает требования к специальному оборудованию, через которое квартиры подключаются к центральной системе отопления. Это касается систем, которые оснащены автоматическим управлением.

Новое оборудование позволит дистанционно контролировать температуру в квартирах, пояснили в ведомстве. Появится возможность программировать режимы обогрева, в то время как система будет вести учет потребления тепла в каждом жилом помещении.

Новый ГОСТ в первую очередь касается проектировщиков, застройщиков, управляющих компаний и производителей климатического оборудования. Они смогут учитывать требования стандарта при разработке проектной документации и выборе оборудования. В ведомстве добавили, что стандарт также предусматривает автоматическую защиту от протечек.

Ранее Росстандарт одобрил новый ГОСТ для мопедов и мотоциклов с электрическим приводом. Документ направлен на повышение безопасности и качества техники. Стандарт появится в мае 2026 года.

