25 апреля 2026 в 16:09

В Петербурге открыли фонтан в память о жертвах Чернобыля

В Петербурге открыли световой фонтан в память о погибших в радиационных авариях

Новый световой фонтан открыли на Аллее Чернобыльцев в Приморском районе Санкт-Петербурга в память о погибших в радиационных авариях, сообщила пресс-служба городской администрации. Пуск фонтана прошел с участием губернатора Александра Беглова накануне 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Мы всегда будем помнить тех, кто принял на себя первый удар: ликвидаторов, пожарных, военных, медиков, инженеров. Они спасали других, не думая о себе, боролись с невидимой смертью. В числе первых в зону аварии отправились ленинградцы. Аллея Чернобыльцев увековечивает их память, — подчеркнул Беглов.

Фонтан из 48 струй подсвечивается таким же количеством светодиодных светильников. В центре установлена пятиметровая стела с навершием в виде атома. Новая зона отдыха с фонтаном на северном конце призвана напоминать, что атомная энергия при ответственном отношении становится созидательной силой.

Ранее дом купца Петра Сальникова в центре Санкт-Петербурга получил статус регионального памятника. Пятиэтажное здание, взятое под государственную охрану, находится на Лиговском проспекте. Дом был возведен в 1904 году в стиле модерн по проекту техника-строителя Демьяна Фомичева. В начале XX века в нем жил журналист и издатель Иван Баталин.

До этого стало известно, что дом Осоргиной в Санкт-Петербурге планируют внести в список памятников. В этом здании писатель Михаил Лермонтов создал произведение «Герой нашего времени». Отмечается, что один из жителей дома направил заявление с просьбой признать его объектом культурного наследия.

Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптики пообещали москвичам траву в мае
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
«Выбегали в трусах»: екатеринбуржцы описали первые секунды после атаки БПЛА
Назван весомый аргумент в пользу обязательного теста ДНК в роддомах
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

