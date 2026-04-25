В Петербурге открыли фонтан в память о жертвах Чернобыля В Петербурге открыли световой фонтан в память о погибших в радиационных авариях

Новый световой фонтан открыли на Аллее Чернобыльцев в Приморском районе Санкт-Петербурга в память о погибших в радиационных авариях, сообщила пресс-служба городской администрации. Пуск фонтана прошел с участием губернатора Александра Беглова накануне 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Мы всегда будем помнить тех, кто принял на себя первый удар: ликвидаторов, пожарных, военных, медиков, инженеров. Они спасали других, не думая о себе, боролись с невидимой смертью. В числе первых в зону аварии отправились ленинградцы. Аллея Чернобыльцев увековечивает их память, — подчеркнул Беглов.

Фонтан из 48 струй подсвечивается таким же количеством светодиодных светильников. В центре установлена пятиметровая стела с навершием в виде атома. Новая зона отдыха с фонтаном на северном конце призвана напоминать, что атомная энергия при ответственном отношении становится созидательной силой.

