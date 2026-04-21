Исторический дом Осоргиной в Петербурге признают памятником

Исторический дом Осоргиной в Петербурге добавят в перечень памятников, сообщает Neva.today. Находясь там, писатель Михаил Лермонтов написал произведение «Герой нашего времени».

Сообщается, что один из жильцов дома подал заявление о признании дома памятником. После изучения архивных документов комиссия рекомендовала включить дом Осоргиной в перечень выявленных объектов.

В начале XIX века это здание принадлежало графам Хвостиковым. В 1840-х годах там арендовала квартиру бабушка Лермонтова.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области появится новый объект культурного наследия — таким статусом наделят каменную церковь в селе Ильинка Новокузнецкого округа. Здание, построенное в период до 1768 года, сейчас используют как склад для комбикорма.