21 апреля 2026 в 14:53

Исторический дом Осоргиной в Петербурге признают памятником

Дом Осоргиной в Петербурге
Исторический дом Осоргиной в Петербурге добавят в перечень памятников, сообщает Neva.today. Находясь там, писатель Михаил Лермонтов написал произведение «Герой нашего времени».

Сообщается, что один из жильцов дома подал заявление о признании дома памятником. После изучения архивных документов комиссия рекомендовала включить дом Осоргиной в перечень выявленных объектов.

В начале XIX века это здание принадлежало графам Хвостиковым. В 1840-х годах там арендовала квартиру бабушка Лермонтова.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области появится новый объект культурного наследия — таким статусом наделят каменную церковь в селе Ильинка Новокузнецкого округа. Здание, построенное в период до 1768 года, сейчас используют как склад для комбикорма.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
