23 апреля 2026 в 14:07

Новый региональный памятник появился в центре Петербурга

Дом купца Петра Сальникова, расположенный в центре Санкт-Петербурга, официально признали региональным памятником, пишет «Петербург2». Пятиэтажный дом, перешедший под государственную охрану, расположен на Лиговском проспекте.

Построенное в 1904 году в стиле модерн здание спроектировал техник-строитель Демьян Фомичев. В начале XX века здесь проживал журналист и издатель Иван Баталин — потомственный почетный гражданин города. В разные годы в доме располагались аптекарский магазин, мастерские по ремонту экипажей, слесарно-механические цеха, чайная и лавка, торговавшая водопроводными и механическими принадлежностями.

Ранее сообщалось, что исторический дом Осоргиной в Петербурге добавят в перечень памятников. Находясь там, писатель Михаил Лермонтов написал произведение «Герой нашего времени». Уточняется, что один из жильцов дома подал заявление о признании здания памятником.

