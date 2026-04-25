25 апреля 2026 в 12:30

Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на двух врачей в Махачкале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который напал с ножом на двух врачей городской больницы, заявили в объединенной пресс-службе судов Дагестана. Там отметили, что злоумышленник пробудет в СИЗО почти два месяца.

Суд Махачкалы постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 23 июня, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что мужчине, который напал с ножом на медиков в Махачкале, может грозить до 20 лет лишения свободы. По мнению защитника, скорее всего, задержанный получит 10 лет тюремного заключения, так как его преступный умысел не был доведен до конца.

Кроме того, задержанный за нападение с ножом на двух медиков в махачкалинской больнице признался в употреблении наркотиков. У него также уточнили, как давно и с какой периодичностью он принимал запрещенные вещества. Мужчина заявил, что употребляет наркотические средства систематически.

