Адвокат ответил, что грозит напавшему с ножом на врачей в Махачкале мужчине

24 апреля 2026 в 11:16

Адвокат Багатурия: напавшему на врачей в Махачкале грозит до 20 лет тюрьмы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мужчине, который напал с ножом на врачей в Махачкале, может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, вероятнее всего, задержанный будет приговорен к 10 годам тюрьмы, поскольку его преступные намерения не были реализованы до конца.

В данном случае [касательно вооруженного нападения на врачей в Махачкале] речь идет о покушении на убийство двух и более лиц, потому что совершенное деяние представляло именно способ лишения жизни. Поэтому задержанному грозит вилка наказания 8–20 лет лишения свободы. Но с учетом того, что это все-таки покушение, преступление неоконченное, срок может составить в районе 10 лет тюрьмы, — прокомментировал Багатурия.

Ранее сообщалось, что в больнице имени Вишневского, расположенной в Махачкале, посетитель, вооруженный ножом, напал на врачей. В результате этого инцидента двое медицинских работников получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

