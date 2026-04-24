Адвокат ответил, что грозит напавшему с ножом на врачей в Махачкале мужчине

Мужчине, который напал с ножом на врачей в Махачкале, может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, вероятнее всего, задержанный будет приговорен к 10 годам тюрьмы, поскольку его преступные намерения не были реализованы до конца.

В данном случае [касательно вооруженного нападения на врачей в Махачкале] речь идет о покушении на убийство двух и более лиц, потому что совершенное деяние представляло именно способ лишения жизни. Поэтому задержанному грозит вилка наказания 8–20 лет лишения свободы. Но с учетом того, что это все-таки покушение, преступление неоконченное, срок может составить в районе 10 лет тюрьмы, — прокомментировал Багатурия.

Ранее сообщалось, что в больнице имени Вишневского, расположенной в Махачкале, посетитель, вооруженный ножом, напал на врачей. В результате этого инцидента двое медицинских работников получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.