Напавший с ножом на врачей в Дагестане признался в употреблении наркотиков

Задержанный за нападение с ножом на двух врачей в больнице Махачкалы признался в употреблении наркотиков, говорится в Telegram-канале руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой. Мужчина заявил об этом в ходе допроса.

В нетрезвом состоянии находился. <…> Принимал мефедрон, — сказал задержанный.

Также у него уточнили, как давно и как часто он принимал запрещенные вещества. На что он ответил, что употребление носит систематический характер.

Употребляю мефедрон месяц, два или три, — сообщил мужчина.

Ранее в больнице имени Вишневского в Махачкале посетитель напал с ножом на врачей. В результате происшествия пострадали два медика. Один из них находится в критическом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

