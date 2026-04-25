Политолог ответил, как США могут задействовать Японию в борьбе против РФ

Политолог Ярошенко: США могут разместить ЯО в Японии для создания угрозы России

Соединенные Штаты Америки могут разместить ядерное вооружение на территории Японии для создания угрозы России, заявил NEWS.ru политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, Токио никогда не станет союзником Москвы и не откажется от притязаний на Курильские острова.

Я думаю, что от Курильских островов японцы не откажутся. Вероятно, они хотят нас сподвигнуть на то, чтобы мы отдали им свою землю, но у них это не получится. Япония никогда не будет союзником России. Япония — это союзник США. Возможно, что в скором времени США захотят разместить ядерное оружие на территории Японии. Эта территория является потенциальной локацией, с которой по России может наноситься превентивный ядерный удар, — заявил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила от Японии по дипломатическим каналам официальные заверения в том, что Токио не будет осуществлять военные поставки в зоны вооруженных конфликтов. По ее словам, речь идет в том числе о боевых действиях на Украине.