Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 16:30

Политолог ответил, как США могут задействовать Японию в борьбе против РФ

Политолог Ярошенко: США могут разместить ЯО в Японии для создания угрозы России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты Америки могут разместить ядерное вооружение на территории Японии для создания угрозы России, заявил NEWS.ru политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, Токио никогда не станет союзником Москвы и не откажется от притязаний на Курильские острова.

Я думаю, что от Курильских островов японцы не откажутся. Вероятно, они хотят нас сподвигнуть на то, чтобы мы отдали им свою землю, но у них это не получится. Япония никогда не будет союзником России. Япония — это союзник США. Возможно, что в скором времени США захотят разместить ядерное оружие на территории Японии. Эта территория является потенциальной локацией, с которой по России может наноситься превентивный ядерный удар, — заявил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила от Японии по дипломатическим каналам официальные заверения в том, что Токио не будет осуществлять военные поставки в зоны вооруженных конфликтов. По ее словам, речь идет в том числе о боевых действиях на Украине.

Мир
Япония
США
Россия
Александрина Гуловская
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.