24 апреля 2026 в 15:24

Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине

Захарова: Япония пообещала не осуществлять военные поставки на Украину

Фото: МИД РФ
Россия получила от Японии по дипломатическим каналам официальные заверения в том, что Токио не будет осуществлять военные поставки в зоны вооруженных конфликтов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, речь идет в том числе о боевых действиях на Украине, передает корреспондент NEWS.ru.

По дипломатическим каналам получены заверения японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя, — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что рассуждения НАТО о якобы нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия со стороны России звучат цинично. По ее словам, поддержка союзников США по Альянсу стимулировала Вашингтон к демонтажу системы соглашений по контролю над вооружениями.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Япония будет использоваться Соединенными Штатами в качестве инструмента для противостояния с Китаем. На этом фоне, по его мнению, у Токио в долгосрочной перспективе может появиться ядерное оружие.

Назван самый доходный срок вкладов после снижения ключевой ставки
Экс-замминистра обороны Иванов брал больше взяток, чем предполагалось
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

