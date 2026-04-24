Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине

Захарова: Япония пообещала не осуществлять военные поставки на Украину

Россия получила от Японии по дипломатическим каналам официальные заверения в том, что Токио не будет осуществлять военные поставки в зоны вооруженных конфликтов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, речь идет в том числе о боевых действиях на Украине, передает корреспондент NEWS.ru.

По дипломатическим каналам получены заверения японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя, — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что рассуждения НАТО о якобы нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия со стороны России звучат цинично. По ее словам, поддержка союзников США по Альянсу стимулировала Вашингтон к демонтажу системы соглашений по контролю над вооружениями.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Япония будет использоваться Соединенными Штатами в качестве инструмента для противостояния с Китаем. На этом фоне, по его мнению, у Токио в долгосрочной перспективе может появиться ядерное оружие.