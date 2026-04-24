«На воре и шапка горит»: Захарова ответила на претензии НАТО к РФ по ДНЯО

Рассуждения НАТО о якобы нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия со стороны России звучат цинично, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, поддержка союзников США по Альянсу стимулировала Вашингтон к демонтажу системы соглашений по контролю над вооружениями.

Цинизмом отдают рассуждения натовцев о неких мифических нарушениях России обязательства в области контроля над вооружениями. Что мы нарушили? Где эти факты? Вот я еще раз говорю — «на воре и шапка горит», — отметила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что любые планы по передаче Украине ядерного оружия станут грубейшим нарушением основополагающих принципов режима его нераспространения. Она помнила, что благодаря работе спецслужб удалось установить скрытую передачу британцами и французами элементов ядерных технологий Киеву.

До этого Захарова выразила мнение, что заявления Евросоюза о приверженности ДНЯО не вызывают доверия. Дипломат отметила, что европейские страны не прочь обзавестись собственным ядерным оружием.