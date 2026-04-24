Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 14:34

«На воре и шапка горит»: Захарова ответила на претензии НАТО к РФ по ДНЯО

Подписывайтесь на нас в MAX

Рассуждения НАТО о якобы нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия со стороны России звучат цинично, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, поддержка союзников США по Альянсу стимулировала Вашингтон к демонтажу системы соглашений по контролю над вооружениями.

Цинизмом отдают рассуждения натовцев о неких мифических нарушениях России обязательства в области контроля над вооружениями. Что мы нарушили? Где эти факты? Вот я еще раз говорю — «на воре и шапка горит», — отметила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что любые планы по передаче Украине ядерного оружия станут грубейшим нарушением основополагающих принципов режима его нераспространения. Она помнила, что благодаря работе спецслужб удалось установить скрытую передачу британцами и французами элементов ядерных технологий Киеву.

До этого Захарова выразила мнение, что заявления Евросоюза о приверженности ДНЯО не вызывают доверия. Дипломат отметила, что европейские страны не прочь обзавестись собственным ядерным оружием.

Власть
Мария Захарова
ДНЯО
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.