Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 17:43

Захарова усомнилась в честности ЕС по ядерному договору

Захарова: заявления ЕС о приверженности ДНЯО не вызывают доверия

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления Евросоюза о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия не вызывают доверия, заявила представитель МИД России Мария Захарова в рамках брифинга. Дипломат отметила, что европейские страны одновременно с декларациями о верности ДНЯО не прочь обзавестись собственным ядерным оружием, передает корреспондент NEWS.ru.

Заявления о приверженности обязательствам по ДНЯО со стороны европейских стран, которые одновременно не прочь заполучить ядерное оружие, не вызывают доверия, — сказала Захарова.

По мнению спикера МИД РФ, в Европе существует множество государств с развитым ядерным топливным циклом с точки зрения промышленно-технологической базы. За этими странами, подчеркнула она, Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следовало бы присматривать внимательнее.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявили, что Евросоюз встал на опасный путь создания собственного ядерного оружия. По данным СВР, в Брюсселе уже тайно прорабатывают этот вопрос под видом сдерживания «российской угрозы».

Власть
Мария Захарова
Россия
Евросоюз
ДНЯО
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.