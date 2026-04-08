Захарова усомнилась в честности ЕС по ядерному договору Захарова: заявления ЕС о приверженности ДНЯО не вызывают доверия

Заявления Евросоюза о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия не вызывают доверия, заявила представитель МИД России Мария Захарова в рамках брифинга. Дипломат отметила, что европейские страны одновременно с декларациями о верности ДНЯО не прочь обзавестись собственным ядерным оружием, передает корреспондент NEWS.ru.

Заявления о приверженности обязательствам по ДНЯО со стороны европейских стран, которые одновременно не прочь заполучить ядерное оружие, не вызывают доверия, — сказала Захарова.

По мнению спикера МИД РФ, в Европе существует множество государств с развитым ядерным топливным циклом с точки зрения промышленно-технологической базы. За этими странами, подчеркнула она, Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следовало бы присматривать внимательнее.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявили, что Евросоюз встал на опасный путь создания собственного ядерного оружия. По данным СВР, в Брюсселе уже тайно прорабатывают этот вопрос под видом сдерживания «российской угрозы».