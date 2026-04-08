08 апреля 2026 в 11:32

ЕС уличили в тайном создании ядерной бомбы

СВР: руководство ЕС выигрывает время для создания собственного ядерного оружия

Евросоюз встал на опасный путь создания собственного ядерного оружия, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации. По данным СВР, в Брюсселе уже тайно прорабатывают этот вопрос под видом сдерживания российской угрозы.

В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют ЕСовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы, — сказано в сообщении.

В российской разведке подчеркнули, что такие планы вызваны «патологической русофобией» и политической безответственностью европейских чиновников. Реализация замыслов подорвет глобальную архитектуру безопасности и систему нераспространения оружия массового уничтожения.

Российская разведка призвала США и другие страны не допустить создания Евросоюзом собственного ядерного оружия. Иначе неизбежен новый виток глобальной гонки вооружений.

Ранее Белый дом представил проект федерального бюджета США на 2027 финансовый год, в котором заложены ассигнования на создание новых ядерных боеприпасов. Запланировано увеличение финансирования Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики на $3,6 млрд (283 млрд рублей).

Власть
Евросоюз
СВР
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Серьезный разброд»: американист сделал неутешительный прогноз для Трампа
Иран снова потрясли мощнейшие взрывы после объявления перемирия
Мировым энергорынкам предрекли месяцы восстановления
ВСУ выпустили на приграничный регион более 130 дронов
Родителям дали советы, как поддержать школьников во время учебы
Жители республики Марий Эл живут по колено в воде
Политолог ответил, повлияют ли обвинения Вэнса на Зеленского
Более 50 человек пострадали от загадочной инфекции в российском регионе
Раскрыто, сколько жителей Запорожья погибли за сутки из-за ударов ВСУ
Россиянам рассказали, как компании используют виниловые пластинки
Россиян призвали готовиться к «черемуховым» холодам
В Германии раскрыли страшную для Киева правду о потерях и кладбищах
Американист оценил шанс демократов выкинуть Трампа из Белого дома
Раскрыто состояние пострадавших при налете ВСУ на школу в Запорожье
Цвет как фон, а не акцент: как меняется современный интерьер
Сомнолог предупредил об опасности бесконтрольного приема мелатонина
Telegram устроил «чистку», заблокировав более 100 тыс. каналов за сутки
Перемирие с США не продержалось и суток
Названа новая версия смерти женщины, чье тело обнаружили на западе Москвы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 апреля: где сбои в России
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

