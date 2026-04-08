ЕС уличили в тайном создании ядерной бомбы СВР: руководство ЕС выигрывает время для создания собственного ядерного оружия

Евросоюз встал на опасный путь создания собственного ядерного оружия, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации. По данным СВР, в Брюсселе уже тайно прорабатывают этот вопрос под видом сдерживания российской угрозы.

В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют ЕСовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы, — сказано в сообщении.

В российской разведке подчеркнули, что такие планы вызваны «патологической русофобией» и политической безответственностью европейских чиновников. Реализация замыслов подорвет глобальную архитектуру безопасности и систему нераспространения оружия массового уничтожения.

Российская разведка призвала США и другие страны не допустить создания Евросоюзом собственного ядерного оружия. Иначе неизбежен новый виток глобальной гонки вооружений.

Ранее Белый дом представил проект федерального бюджета США на 2027 финансовый год, в котором заложены ассигнования на создание новых ядерных боеприпасов. Запланировано увеличение финансирования Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики на $3,6 млрд (283 млрд рублей).