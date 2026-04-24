Захарова осудила идею передачи ядерного оружия Украине

Любые планы по передаче Украине ядерного оружия станут грубейшим нарушением основополагающих принципов режима его нераспространения, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, такой шаг был бы вопиющим и абсолютно неприемлемым.

Это стало бы вопиющим и абсолютно неприемлемым, преступным подрывом центральных положений Договора о нераспространении ядерного оружия и жизнеспособности вообще данного договора, — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Киев при поддержке западных кураторов пытается использовать ситуацию вокруг Чернобыльской атомной электростанции в качестве инструмента ядерного шантажа. Дипломат подчеркнула, что власти Украины не беспокоит смертельная опасность подобных игр.

Представитель МИД РФ также заявила, что рассуждения НАТО о якобы нарушении режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) со стороны России отдают цинизмом. По ее словам, поддержка США со стороны партнеров по Североатлантического альянса стимулировала Вашингтон к демонтажу системы соглашений.