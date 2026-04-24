Захарова осудила идею передачи ядерного оружия Украине

24 апреля 2026 в 14:33

Захарова: передача ядерного оружия Киеву подорвет режим его нераспространения

Фото: МИД РФ
Любые планы по передаче Украине ядерного оружия станут грубейшим нарушением основополагающих принципов режима его нераспространения, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, такой шаг был бы вопиющим и абсолютно неприемлемым.

Это стало бы вопиющим и абсолютно неприемлемым, преступным подрывом центральных положений Договора о нераспространении ядерного оружия и жизнеспособности вообще данного договора, — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Киев при поддержке западных кураторов пытается использовать ситуацию вокруг Чернобыльской атомной электростанции в качестве инструмента ядерного шантажа. Дипломат подчеркнула, что власти Украины не беспокоит смертельная опасность подобных игр.

Представитель МИД РФ также заявила, что рассуждения НАТО о якобы нарушении режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) со стороны России отдают цинизмом. По ее словам, поддержка США со стороны партнеров по Североатлантического альянса стимулировала Вашингтон к демонтажу системы соглашений.

Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
