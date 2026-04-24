24 апреля 2026 в 14:15

«Ядерный шантаж»: Захарова о попытках Киева использовать Чернобыльскую АЭС

Захарова заявила о попытках Киева использовать Чернобыльскую АЭС для шантажа

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Киев при поддержке западных кураторов пытается использовать ситуацию вокруг Чернобыльской атомной электростанции в качестве инструмента ядерного шантажа, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что власти Украины не беспокоит смертельная опасность подобных игр, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы видим, что киевский режим и его кураторы пытаются использовать ситуацию вокруг Чернобыльской атомной электростанции в качестве элемента ядерного шантажа. Страшнейшего. Себе во вред. Но разве их на Банковой это интересует? — сказала она.

В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Трагедия произошла 26 апреля 1986 года примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил возможности провокаций со стороны Украины на Чернобыльской станции. При этом он подчеркнул, что на данный момент признаков подготовки подобных действий нет.

