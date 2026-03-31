Ульянов предупредил о возможных провокациях Украины на Чернобыльской АЭС

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил возможности провокаций на Чернобыльской АЭС, передает РИА Новости. При этом он подчеркнул, что на данный момент признаков подготовки подобных действий нет.

Вы знаете, никогда не говори никогда. Украинская сторона неоднократно устраивала провокации всякого рода. И исключать каких-то действий против Чернобыльской АЭС мы, наверное, не можем, — заявил Ульянов.

Ранее пресс-служба станции сообщила, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС и прилегающих территориях остается в пределах нормы после внепланового отключения внешней высоковольтной линии «Днепровская». Защитные системы сработали в штатном режиме. Специалисты подчеркнули, что ситуация полностью контролируема и не представляет угрозы для персонала или окружающей среды. Несмотря на временную потерю одной из питающих линий, объект продолжает функционировать с соблюдением всех регламентов радиационной защиты.